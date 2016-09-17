Від салютів під російським посольством ніхто не постраждав - поліція (фоторепортаж)

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації поліції Києва, близько 1.00 ночі до Солом'янського управління поліції надійшло повідомлення про вчинення хуліганських дій на Повітрофлотському проспекті.

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На місце прибула слідчо-оперативна група. З’ясувалося, що близько 20-ти осіб у балаклавах підійшли до посольства іноземної держави, закріпили предмет, схожий на салютну установку, та спрямували у бік дипломатичної установи. Через кілька хвилин пролунав ряд пострілів. У результаті будівля зазнала незначних пошкоджень.

Правоохоронці ретельно оглянули місце події, вилучили предмет, із якого було здійснено постріли. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Відомості про подію зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом'янського управління поліції. Правоохоронці проводять подальшу перевірку, встановлюють подробиці цієї події та осіб, які до неї причетні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі група невідомих людей атакувала російське посольство, запустивши в будівлю петарди і салюти.