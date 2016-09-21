У Дніпрі горіла психіатрична лікарня, у поліції кажуть про підпал (фото, відео)

Вогонь лютував на складах старого інвентаря, ліжок, матраців, подушок та ковдр, йдеться в сюжеті ТСН.

Територію психлікарні затягло димом, тож персонал почав виводити пацієнтів на вулицю. На допомогу прийшли патрульні поліцейські. Вони на руках переносили хворих до інших відділень. Загалом евакуювали майже півсотні людей.

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Рятувальники загасили пожежу за дві години. Потерпілих унаслідок неї немає. Загрози для пацієнтів, за словами рятувальників, не було, адже найближче відділення розташоване за 30 метрів від пожежі.

"Будь-яких горючих речовин на території цих будівель не було, також там не було електричних проводів, а пожежа сталася одночасно, тож можна з великою долею ймовірності сказати, що то був підпал", - розповів заступник керівника ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Олександр Шевченко.