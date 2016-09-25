Стрілянина в Дніпрі: у лікарні померла напарниця патрульного, убитого при оформленні ДТП

Про це повідомляє "112 Україна".

"Куля застрягла в хребті, лікарі зібрали консиліум для проведення операції. На жаль, дівчину не вдалося врятувати-вона померла на операційному столі", - йдеться в повідомленні.

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Раніше голова Національної поліції Хатія Деканоідзе заявила, що ім'я патрульної - Макаренко Ольга.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Дніпрі екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Citroen за порушення правил дорожнього руху. Водій авто почав чинити опір працівникам поліції, а потім зробив кілька пострілів і зник з місця події. Працівник патрульної поліції загинув, його напарниця отримала поранення.

Пізніше в поліції повідомили, що у вбивстві патрульного підозрюють 33-річного уродженця Російської Федерації Олександра Пугачова. Проживав в місті Торез Донецької області.

З 2015 року перебував у розшуку за приховування від органів прокуратури. Тоді йому інкримінували незаконне позбавлення волі або викрадення людини, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом створення злочинної організації.