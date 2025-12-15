Російська багатоцільова версія іранського Shahed-136 отримала ще одне призначення, а досвід такого застосування, ймовірно, буде переданий Ірану.

Українські розвідники розкрили будову, компоненти та перелік підприємств з виробництва російського БпЛА "Герань-2" серії "Э", оснащеного авіаційною ракетою Р-60.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони, росіяни адаптували стару радянську розробку – авіаційну ракету класу "повітря-повітря" Р-60 – для встановлення на "Герані". Це зроблено з метою ураження українських гелікоптерів та літаків, які полюють на російські безпілотники.

За даними розвідників, ракета з авіаційним пусковим пристроєм АПУ-60-1МД (П-62-1МД) встановлюється на спеціальний кронштейн, розташований у верхній передній частині фюзеляжу "Герані". БпЛА оснащено двома мережевими камерами - у носовій частині та позаду пускового пристрою ракети. Передача відео та команд управління здійснюється через китайський mesh-модем Xingkay Tech XK-F358.

Польотний контролер, навігаційні та інерціальні блоки залишаються типовими для інших "Гераней". Для супутникової навігації в умовах активної роботи засобів радіоелектронної боротьби використовується 12-канальний завадозахищений модуль "Комета". Електронна начинка також включає одноплатний мікрокомп’ютер Raspberry Pi 4 (Великобританія), трекер і два GSM-модеми для передачі телеметрії.

Як зазначають у ГУР, країни походження електронної компонентної бази залишаються стандартними для російських БпЛА цього типу: США, Китай, Швейцарія, Тайвань, Японія, Німеччина та Велика Британія. Ймовірний принцип застосування ракет полягає в передачі зображення з камер, встановлених на дрон, через mesh-модем оператору, який, у разі появи українського літака чи гелікоптера в зоні ураження, подає блоку автоматики ракети команду на її пуск. Після пуску, теплова головка самонаведення Р-60 самостійно захоплює ціль.

"Ймовірний також варіант з попереднім захопленням цілі головкою самонаведення та передачі відповідної інформації оператору, який дає команду на пуск", - розповіли розвідники.

У ГУР наголосили, що основна мета нової розробки – створення загрози для української армійської та тактичної авіації, зниження ефективності її роботи з перехоплення ворожих БпЛА. Таким чином, російська багатоцільова версія іранського Shahed-136 отримує ще одне призначення, а досвід такого застосування, ймовірно, також буде переданий Ірану.

Російські дрони

Як писав УНІАН, Росія почала активно застосовувати Shahed-107 у війні проти України. У ГУР розповіли, що електронна складова іранських Shahed-107, які РФ використовує для ударів по прифронтових регіонах України, - США, Швейцарія, КНР, Японія, Тайвань, Нідерланди та Ірландія. "Shahed-107 - це безпілотний літальний апарат типу верхньоплан із розмахом крил 3 метри та Х-подібним хвостовим оперенням, яке виконує функції стабілізації.

