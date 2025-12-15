Продати долар можна в середньому за курсом 42,00 грн, а євро – 49,30 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 15 грудня, зріс на 2 копійки і складає 42,45 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,00 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 49,85 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,30 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,39 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,27 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,85 грн/євро, а курс продажу – 49,66 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 15 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,19 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 8 копійок.

По відношенню до євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 49,47 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 5 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий попередив, що частина українців може кинутися скуповувати валюту, намагаючись захиститися від ризиків, що може сприяти зростанню курсів валют.

Згідно з його прогнозом, з 15 до 21 грудня курс долара в Україні перебуватиме в межах 42,1-42,6 гривні на міжбанку і 42,3-42,8 гривні на готівковому ринку.

Вас також можуть зацікавити новини: