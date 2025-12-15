Видання вважає, що за нинішньої ситуації Україні не варто сильно покладатися на підтримку США, а у Європи немає єдності для рішучих кроків через країни, які бояться РФ.

Російський диктатор Володимир Путін може вважатися безжальним автократом, майстром маніпуляцій на міжнародній арені. Але є речі, які, безумовно, можуть зупинити його агресію проти України.

Як пише BBC, покійний сенатор США Джон Маккейн жартував, що, дивлячись Путіну в очі, він бачив три речі: "К, Г і Б", маючи на увазі його допрезидентське життя як офіцера радянської розвідки.

Видання міркує, що Путін вважає, що дипломатична ситуація змінилася на його користь завдяки поліпшенню відносин зі США та успіхам на полі бою в Україні.

Деякі аналітики зазначили, що Путін не має стимулу відмовлятися від своїх вимог: щоб Україна повністю віддала Донбас; щоб усю окуповану територію визнали на міжнародному рівні російською; щоб ЗСУ скоротили; і щоб членство в НАТО було виключено назавжди.

Можливі сценарії

У нинішній ситуації можливі кілька сценаріїв. По-перше, президент США Дональд Трамп може змусити Україну укласти перемир'я на неприйнятних для неї умовах, які передбачають поступку території і не забезпечують гарантій безпеки для стримування майбутньої російської агресії.

У разі відмови однієї зі сторін Трамп натякнув, що може "умити руки".

Він міг би позбавити Україну життєво важливих даних американської розвідки, необхідних для виявлення російських безпілотників і нанесення ударів по енергетичних об'єктах на території РФ.

Інша можливість полягає в тому, що війна може просто затягнутися, а російські війська продовжать повільно просуватися.

Трамп і Росія

Нова стратегія нацбезпеки адміністрації Трампа передбачає, що Росія більше не становить "екзистенціальної загрози" для США, а тому потрібно "відновити стратегічну стабільність" у відносинах із Кремлем.

"Таким чином, з огляду на серйозні сумніви в американській підтримці України, що може потенційно змінити думку Путіна щодо України?", - поставило запитання видання.

Що може зробити Європа

Під егідою "коаліції охочих" Європа готує міжнародні військові сили для допомоги Україні у стримуванні майбутнього російського нападу, а також фінансові зусилля з відновлення країни.

Однак деякі офіційні особи припускають, що Європі слід готуватися до того, що війна триватиме.

Європа також могла б зробити більше для захисту українського неба від безпілотників і ракет. Уже існує план - так звана "Ініціатива європейського повітряного щита", який можна було б розширити, щоб дозволити європейським системам протиповітряної оборони захищати західну Україну.

Інші стверджують, що європейські війська могли б бути розгорнуті на заході України для патрулювання кордонів, звільнивши українських військових для боїв на передовій. Більшість подібних пропозицій було відхилено через побоювання спровокувати РФ або ескалувати конфлікт.

Кейр Джайлз, старший науковий співробітник програми з Росії та Євразії в аналітичному центрі Chatham House, заявив, що ці побоювання ґрунтуються на "абсурді", оскільки західні війська вже присутні на землі, і система "Крізь щит" може бути розгорнута на заході України з мінімальною ймовірністю зіткнення з російською авіацією.

На його думку, європейським лідерам необхідно "втрутитися у війну таким чином, щоб це дійсно щось змінило":

"Єдине, що безперечно зупинить російську агресію, - це присутність достатньо сильних західних сил там, де Росія хоче атакувати, і продемонстрована воля та рішучість використовувати їх для захисту".

Видання зазначило, що ця стратегія буде пов'язана з величезними політичними труднощами, оскільки деякі країни в Європі не хочуть ризикувати конфронтацією з Кремлем.

Фіона Гілл, співробітник Центру по США і Європі в Інституті Брукінгса, сказала, що найбільшою перевагою Путіна є те, що багато хто вважає, що Україна програє:

"Усі говорять про Україну як про сторону, що програла, хоча зараз у неї найпотужніша армія в Європі".

Торгівля, санкції та російська економіка

Потім є важіль санкцій. Російська економіка страждає: інфляція на рівні 8%, відсоткові ставки 16%, уповільнення зростання, різке падіння реальних доходів, зростання споживчих податків.

Видання додало, що в доповіді Платформи з доказів у сфері миру та вирішення конфліктів йдеться про те, що у російської військової економіки закінчується час. "Російська економіка значно менш здатна фінансувати війну, ніж у 2022 році", - стверджують автори.

"Але поки що ніщо з цього не сильно змінило мислення Кремля, не в останню чергу тому, що підприємства знайшли способи обійти обмеження, наприклад, перевозячи нафту на незареєстрованих суднах-привидах", - написало видання.

Серед іншого, як зазначило видання, Європейський союз міг би погодитися використати близько 200 млрд євро заморожених російських активів для "репараційного кредиту" Україні. Остання пропозиція Європейської комісії передбачає залучення 90 млрд євро протягом двох років.

"У Києві чиновники вже розраховують отримати ці гроші. Але Євросоюз вагається", - констатували журналісти.

Мобілізація в Україні

Що стосується України, вона могла б мобілізувати більше своїх громадян.

Вона залишається другою за величиною армією в Європі (після Росії) і найбільш технічно розвиненою, але тим не менш насилу справляється з обороною багатокілометрової лінії фронту, оскільки після майже 4 років війни багато солдатів виснажені, і рівень дезертирства зростає.

Якби Україна могла імпортувати і випускати більше ракет великої дальності, вона могла б завдавати сильніших і глибших ударів по РФ.

"Цього року вона активізувала авіаудари по цілях як на окупованій території, так і в РФ", - констатувало видання.

Хоча, на думку співробітника Центру стратегічних і міжнародних досліджень Міка Раяна, глибокі удари - це не панацея:

"Це надзвичайно важлива військова операція, але сама по собі вона недостатня, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів або виграти війну".

Переговори про закінчення війни

Деякі аналітики стверджують, що якщо Путіну запропонують вихід із війни, він може його вибрати.

Непередбачуваним фактором у цій справі є Китай. Президент Сі Цзіньпін - один із небагатьох світових лідерів, до яких російський диктатор прислухається.

Російська військова машина також сильно залежить від поставок Китаєм товарів подвійного призначення - таких як електроніка або обладнання.

"Таким чином, якщо Пекін вирішить, що продовження війни більше не відповідає його інтересам, він матиме істотний вплив на мислення Кремля", - написало видання.

Переговори щодо України

Раніше УНІАН повідомляв, що на Євросоюз чекає вирішальний тиждень у спробі захистити Україну. Зокрема, найближчими днями європейські лідери намагатимуться розв'язати два головні питання щодо України і це стане справжнім випробуванням для них.

Перше випробування розпочнеться вже сьогодні на переговорах з українською та американською делегаціями щодо "мирного плану" Трампа. А друге буде в четвер, коли вирішуватиметься доля "репараційного кредиту" для України.

