У 'ПриватБанку' подешевшав долар: актуальний курс валют на понеділок

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,37 грн, а євро – 50,00 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 15 грудня, подешевшав на 13 копійок і складає 42,35 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 49,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,75 гривні, а євро - за курсом 48,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок подешевшав на 18 копійок і становить 42,37 гривні. Курс євро при оплаті карткою 15 грудня не змінився і складає 50,00 гривень.

Нацбанк встановив на 15 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,19 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 8 копійок.

По відношенню до євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 49,47 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 5 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 2 копійки і складає 42,45 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 49,85 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,30 гривні за євро.

