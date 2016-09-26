На Закарпатті постріл з гранатомету пошкодив ресторан та будівлю фіскальної служби

Про це повідомляє Управління ДСНС України у Закарпатській області.

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"26 вересня о 04:15 поступило повідомлення про вибух невідомого пристрою (попередньо постріл РПГ) на території ресторану «Богемія» в м. Свалява, вул. Старолюбовянська. Виїздом на місце події встановлено, що внаслідок вибуху пошкоджено вікна ресторану «Богемія», обшивку покрівлі на площі близько 1м2 та вікна сусідньої будівлі Свалявського відділення Мукачівської ОДПІ ДФС у Закарпатській області в м. Свалява. Жертв та травм немає. Обстеження місця події здійснюється вибухотехніками НДЕКЦ ГУ НП України у Закарпатській області. Від УДСНС України у Закарпатській області залучено одне відділення ДПРЧ-9 м. Свалява", - говориться у повідомленні.