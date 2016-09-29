У Харкові затримано чоловіка за підозрою у причетності до погрому у студмістечку влітку 2015 року

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Максима Саксонова.

За його відомостями, цього тижня Київський районний суд Харкова підтримав позицію прокуратури та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для чоловіка, якого підозрюють у нападі на студентів Йорданії у червні минулого року. Про підозру чоловіку повідомлено за фактом активної участі у масових заворушеннях (ч. 1 ст. 294 КК України).

Саксонов зазначив, що затримали зловмисника на початку тижня. Увесь цей час він знаходився у розшуку.

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Кримінальне провадження стосовно ще одного учасника заворушень – 19-річного харків'янина – прокуратура скерувала о Дзержинського районного суду Харкова у грудні минулого року.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові на початку червня 2015 року у студентському містечку на вулиці Клочківській, недалеко від станції метро «Ботанічний сад», стався масовий погром. Група невідомих осіб, частина з яких ховали свої обличчя за балаклавами, з палицями і кийками напали на студентів. Постраждали як іноземці, так і громадяни України. Більшість постраждалих – громадяни Йорданії.