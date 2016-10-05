У Харкові сталася масштабна пожежа на складі меблів

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа на вулиці Сидоренківській, 58, на території колишнього заводу «Будгідравліка» в окремій будівлі, що належить ТОВ «Константа», пристосованій під складське приміщення, виник 5 жовтня о 3:44.

«Пожежно-рятувальними підрозділами пожежу локалізовано на площі приблизно 2 тисячі квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає», - йдеться в повідомленні.

Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

Читайте такожРятувальники 6 годин гасили пожежу на підприємстві під Києвом (відео)

Як повідомляє місцевий телеканал АТН, горіли меблеві склади. Вогонь охопив 2,8 тисячі квадратних метрів. На місці події працювали більше десятка пожежних підрозділів.

Зазначимо, що минулого місяця на території цього ж підприємства з виробництва меблів вже була пожежа, хоча й відносно невелика: в ніч на 14 вересня загорівся металева ємність з тирсою. Вогонь частково перекинувся на стіну з утеплювачем виробничої будівлі. Загальна площа пожежі тоді склала близько 50 квадратних метрів.