У Маріуполі викрили елітний бордель в Будинку культури (фото)

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Зокрема, було встановлено, що в орендованому приміщенні місцева мешканка 1956 р. разом з двома дочками організувала елітний бордель, в якому надавалися послуги сексуального характеру для іноземців. Для заняття проституцією залучалися молоді дівчата.

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"У ході обшуків в приміщенні борделю, який маскувався під нічний клуб, виявлено та вилучено кошти, а також засоби контрацепції. За даним фактом проводиться досудове розслідування. Дії правопорушників кваліфіковані за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Жінці-організатору борделю готуються оголосити про підозру, тривають слідчі дії.