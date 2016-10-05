Алкокатастрофа в Україні: ЗМІ провели експеримент з закупівлі та перевірки вбивчої рідини (відео)

Масштаби алкокатастрофи насправді значно більше. Адже навіть сама страшна статистика не переконує споживачів відмовитися від дешевого пійла, а виробників - від легкого заробітку.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 9:00 4 жовтня в Україні було зареєстровано 85 випадків отруєнь фальсифікованим небезпечним алкоголем, з них 42 випадки закінчилися летально.

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Нагадаємо, перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня. Згодом смертельні випадки від отруєння сурогатним алкоголем були зафіксовані також в Донецькій, Луганській, Миколаївській та Житомирській областях.

29 вересня прокурор Харківської області повідомив про затримання організатора та трьох посібників виробництва сурогатного алкоголю. Організатор виробництва і двоє його спільників 30 вересня були заарештовані судом на 60 діб без права внесення застави. Ще один пособник перебуває під домашнім арештом.