В Одесі дівчина випала з вікна 25-го поверху, поліція підозрює вбивство
15:19, 05 жовтня 2016Інциденти
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В Одесі виявили труп молодої жінки, що випала з вікна 25-го поверху.
Поліція розшукує двох чоловіків, які прийшли з дівчиною в готель напередодні / Фото dumskaya.net
Про це повідомляє Думська.
Інцидент стався в житловому комплексі «Пальміра» на Генуезькій вулиці в Аркадії. На 25-му поверсі розташовується готель.
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Дівчина розбилася близько 4 ранку, повідомили місцеві жителі. Тіло виявила двірник через дві години після події.
Поліція не виключає умисного вбивства: напередодні дівчина прийшла з двома чоловіками, яких поки що не знайшли.
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