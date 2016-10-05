В Одесі дівчина випала з вікна 25-го поверху, поліція підозрює вбивство

15:19, 05 жовтня 2016
Інциденти
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В Одесі виявили труп молодої жінки, що випала з вікна 25-го поверху.

Полиция разыскивает двоих парней, которые пришли с девушкой в гостиницу накануне / Фото dumskaya.net

Про це повідомляє Думська.

Інцидент стався в житловому комплексі «Пальміра» на Генуезькій вулиці в Аркадії. На 25-му поверсі розташовується готель.

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Дівчина розбилася близько 4 ранку, повідомили місцеві жителі. Тіло виявила двірник через дві години після події.

Поліція не виключає умисного вбивства: напередодні дівчина прийшла з двома чоловіками, яких поки що не знайшли.

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