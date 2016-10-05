Сурогатний алкоголь забрав життя вже 51 людини

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Зокрема, ще двоє людей померли у Харківській області.

Загалом у країні станом на ранок 5 жовтня зареєстровано 101 випадок отруєнь фальсифікованим алкоголем, поінформували в Держпродспоживслужбі.

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Як повідомляв УНІАН, перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня.

Згодом смертельні випадки від отруєння зафіксували у Донецькій, Луганській, Миколаївській і Житомирській областях. Прокурор Харківської області повідомив про затримання організатора та трьох пособників виробництва сурогатного алкоголю.

Станом на 4 жовтня кількість померлих від отруєння фальсифікованим алкоголем становила 49 осіб.