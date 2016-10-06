У Миколаєві двоє поліцейських отримали поранення, намагаючись розборонити бійку на вулиці

Як повідомляє Головне управління поліції в Миколаївській області, 5 жовтня близько 20:00 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що на Богоявленському (Жовтневому) проспекті поблизу супермаркету «Фуршет» відбувається бійка і застосовується зброя.

За попередніми даними, правоохоронці, перебуваючи поза службою, втрутилися в бійку між невідомими, щоб не допустити порушень громадського порядку, під час чого їм були заподіяні вогнепальні поранення.

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Двоє чоловіків, один з яких стріляв, зникли з місця події на автомобілі Daewoo Lanos сірого кольору.

Постраждалих з вогнепальними пораненнями ноги і живота доставлено до медичного закладу.

Введено в дію план «Перехоплення», поліцейські розшукують злочинців, встановлюють обставини інциденту і його свідків.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство), що карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Тривають слідчо-оперативні заходи.

Поліція закликає громадян, які стали свідками злочину, або володіють інформацією, корисною для слідства, звертатися до Корабельного відділу поліції Миколаєва.

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Як відзначає місцеве видання «Новости-N», в результаті один з правоохоронців отримав поранення з травматичної зброї в живіт, другому куля з травмата потрапила в коліно. Ще один чоловік отримав ножові поранення.

Всі троє постраждалих госпіталізовані в Вітовську (Жовтневу) центральну районну лікарню.

Як зазначає ТСН, бійка сталася на зупинці громадського транспорту.