Захоплення заручників в McDonald's у Флориді: троє зловмисників затримані

Про це журналістам повідомив шериф округу, передає "112 Україна" з посиланням на ABCnews.

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Як зазначається, двоє чоловіків ховалися в ресторані. Третій підозрюваний здався раніше в той же день, незабаром після виходу працівників, які перебували в заручниках короткий час.

Раніше ЗМІ повідомляли, що збройні автовикрадачі увірвалися в McDonald's і взяли в заручники співробітників закладу. Інцидент почався з збройного викрадення автомобіля. Через якийсь час поліція виявила викрадену машину, залишену зловмисниками, які втекли в ресторан.