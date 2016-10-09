Захоплення заручників в McDonald's у Флориді: троє зловмисників затримані
12:21, 09 жовтня 2016Інциденти
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У Флориді затримали трьох підозрюваних у взятті заручників в McDonald's.
Злочинцям не вдалося сховатися від поліції / REUTERS
Про це журналістам повідомив шериф округу, передає "112 Україна" з посиланням на ABCnews.
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Як зазначається, двоє чоловіків ховалися в ресторані. Третій підозрюваний здався раніше в той же день, незабаром після виходу працівників, які перебували в заручниках короткий час.
Раніше ЗМІ повідомляли, що збройні автовикрадачі увірвалися в McDonald's і взяли в заручники співробітників закладу. Інцидент почався з збройного викрадення автомобіля. Через якийсь час поліція виявила викрадену машину, залишену зловмисниками, які втекли в ресторан.
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