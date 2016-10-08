У Флориді невідомі захопили заручників у McDonald's
19:06, 08 жовтня 2016Інциденти
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Озброєні люди увірвалися в ресторан швидкого харчування McDonald's в американському місті Лейкленд (штат Флорида) і взяли в заручники співробітників закладу.
REUTERS
За даними поліції, спочатку озброєні люди викрали автомобіль, повідомляє РБК з посиланням на Fox 13 News.
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Через деякий час після початку пошуків поліція виявила ймовірно викрадену машину біля будівлі ресторану McDonald's, де сховалися зловмисники і утримують частину співробітників закладу. Телеканал відзначає, що більша частина відвідувачів встигла залишити будівлю вчасно.
В даний час до місця події стягнуті загони поліції та спецназу.
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