У Житомирській області поліцейський скоїв самогубство, підірвавши гранату

На Житомирщині поліцейський заподіяв собі смерть, підірвавши гранату.

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Про це кореспондента УНІАН повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Сьогодні близько 13.30 до поліції надійшло повідомлення про виявлення у лісосмузі між селами тіла чоловіка. Зазначається, що на місці події працює слідчо-оперативна група Новоград-Волинського відділу поліції та Головного управління Нацполіції області.

Встановлено, що загиблий - 29-річний житель села Нова Романівка, інспектор Новоград-Волинського відділу поліції.

Попередньо встановлено, що загиблий на грунті побутового конфлікту пішов з дому увечері 7 жовтня та згодом вчинив самогубство.

На даний час триває з’ясування всіх обставин події. Попередньо, чоловік заподіяв собі смерть, підірвавши гранату.

Розслідування справи триває.