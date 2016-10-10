У Чернігівській області масова бійка біля сільського клубу завершилася вибухом гранати (фото, відео)

Близько четвертої ранку 9 жовтня до чергової частини відділення поліції у Бобровицькому районі надійшло анонімне повідомлення про те, що до клубу одного з сіл приїхали невідомі молодики та вчинили бійку, у ході якої пролунав вибух, повідомили у секторі комунікації поліції Чернігівської області.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи Бобровицького відділення поліції, Головного управління Нацполіції та вибухотехніки. Правоохоронці встановили, що під час інциденту травмовано чотирьох осіб, один з яких (житель Києва) був доставлений до Бобровицької центральної районної лікарні з колото-різаними ранами тіла.

Зі слів потерпілого, тілесні ушкодження він отримав біля клубу під час бійки. Невідомий зловмисник напав на нього ззаду.

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Після цього на порозі сільського клубу, де якраз стояли відвідувачі, пролунав вибух. Осколкових поранень зазнали троє осіб, які доставлені доБобровицької районної лікарні. Їх життю нічого не загрожує. Вибух також пошкодив припаркований неподалік автомобіль "Шкода Октавія".

На місці події вибухотехніки зібрали та направили на експертизу осколки гранати (попередньо РГД-5), важіль спускової скоби та ніж.

Того ж дня поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство. Ним виявився житель Бобровиці. Згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу він поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальні провадження за статтями «замах на вбивство», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» та «хуліганство». Поліція проводить подальше розслідування.