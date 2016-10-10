НАБУ просить суд заарештувати майно затриманого судді-хабарника з Дніпра

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАБУ.

З відповідним клопотанням детективи звернулися до суду сьогодні, 10 жовтня.

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Як повідомлялося, суддю Жовтневого районного суду Дніпра викрили й затримали 7 жовтня на місці злочину – він вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі понад 250 тис. грн (10 тис. дол.) за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу України («зловживання впливом»).

За даними НАБУ, під час обшуків за місцем проживання судді виявлено понад 54 тис. дол. США, близько 13 тис. євро та майже 138 тис. грн готівкою.

8 жовтня Солом’янський районний суд Києва обрав судді запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 260 тис. грн.