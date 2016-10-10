У Києві біля метро "Петрівка" чоловік двічі вистрілив у незнайомця

Про це повідомили УНІАН в Головному управління Національної поліції у місті Києві.

Зазначається, що до чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення, що поблизу станції метро "Петрівка" чути постріли та крики. За вказаною адресою терміново прибули автопатрулі поліції та слідчо-оперативна група.

На місці події правоохоронці виявили закривавленого чоловіка. За попередніми висновками медиків, він отримав одне проникаюче і одне непроникаюче поранення грудної клітки.

35-річний потерпілий перебуває під наглядом лікарів, його життю нічого не загрожує, зазначили у поліції.

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"Поліцейські з’ясували, що у постраждалого виник раптовий конфлікт із незнайомцем. Після словесної суперечки зловмисник вистрілив у нього та втік", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження із попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років тюремного ув’язнення.

Як зауважили у поліції, оперативно-розшукові заходи правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання особи, причетної до тяжкого злочину.