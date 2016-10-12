В Одесі будівельний кран впав на автомобіль і ресторан (фото)
11:41, 12 жовтня 2016Інциденти
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Не витримавши сильного вітру, в Одесі впав будівельний кран.
В одеській Аркадії кран впав на машину / dumskaya.net
Як повідомляє "Думська", ЧП сталося вранці 12 жовтня на кінцевій транспорту в Аркадії біля входу на центральну алею.
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Конструкція, що впала, пошкодила дах ресторану, арку, припаркований автомобіль, а також тролейбусну контактну мережу (зупинені маршрути №5, 7, 9, 10, 11). Проїзд в кінці Генуезькій вулиці перекрито.
За даними поліції, ніхто не постраждав.
Наголошується, що це не перший подібний випадок в Аркадії: в листопаді минулого року під час падіння крана постраждали двоє робітників.
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