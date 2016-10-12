В Одесі чоловіка затримали за намальовані на вході в мерію серп і молот

Як повідомляє прес-служба Управління поліції охорони в Одеській області, сьогодні близько 2:00 наряд поліції охорони отримав повідомлення про те, що біля входу в будівлю Одеської міської ради на Думській площі невідомий громадянин намалював символіку СРСР.

На білій колоні біля центрального входу в мерію з'явився червоний прапор, серп і молот.

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Прибувши на місце виклику, правоохоронці побачили чоловіка, у якого при собі був балончик з червоною фарбою.

Порушника було запрошено до чергової частини Приморського відділу поліції для подальшого з'ясування обставин.

Ним виявився 30-річний житель міста Вилкове Одеської області.

За цим фактом відкрито адміністративне провадження за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).