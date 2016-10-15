У Маріуполі вандали облили фарбою мурал, подарований місту полком "Азов" (фото)

15:29, 15 жовтня 2016
Інциденти
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У Маріуполі акту вандалізму піддалося настінне панно, подароване полком "Азов" місту.

0629.com.ua

Про це повідомляє 0629 з посиланням на очевидців.

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"На цей раз поверх фарби, вилитої на образи воїнів УПА і "Азова" після відновлення настінної картини українськими активістами проекту "БУР", панно було розмальовано червоною фарбою", - зазначив очевидець.

За інформацією видання, раніше панно неодноразово піддавалося нападу вандалів.

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