Дружині мера Глухова спалили авто через чотири дні після весілля

Про це повідомила власниця автомобіля, екс-депутат Київради та дружина мера Глухова Мішеля Терещенка Олена Єскіна на своїй сторінці у Facebook.

Згідно із повідомленням Єскіної її авто пошкоджують не вперше. На думку екс-депутатки, таким чином на неї намагаються здійснювати тиск.

«Від моєї автівки цієї ночі залишилося небагато. Було, що через мою громадську діяльність, мені її розбивали битами, відвінчували болти на колесах, різали гуму... Поліція лише знімала відбитки, але нічого належним чином не розслідувала», - написала вона.

Читайте такожСтолична влада не помітила культурної цінності у знесеній 100-річній садибі

При цьому, у своєму пості Єскіна навіть заявила, що здогадується, хто «замовник».

Нагадаємо, що Олена Єскіна вийшла заміж за мера Глухова Мішеля Терещенка. Пара обвінчалася у Володимирському соборі.