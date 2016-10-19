На Волині стався потужний вибух на ливарному заводі: один загиблий, двоє постраждалих (фото, відео)

Як повідомляє у середу, 19 жовтня, сектор комунікації поліції Волинської області, поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального Кодексу України.

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"Подія трапилась учора, 18 жовтня, в місті Нововолинськ на місцевому ливарному заводі. Під час випробування цистерни об’ємом 30м.куб. травмувалися троє працівників підприємства. Один із них - 61-річний житель Нововолинська, того ж дня помер у реанімації центральної міської лікарні. У нього медики, зокрема, діагностували політравми, забій грудної клітки та перелом лівого стегна. 73-річного майстра підприємства госпіталізували в реанімацію місцевої лікарні. В нього виявили черепно-мозкову травму та забійні рани носа та лоба. Він житель одного із сіл Іваничівського району", - повідомили подробиці у поліції.

Ще одного працівника підприємства – 64-річного жителя Нововолинська госпіталізували в хірургію міської лікарні. У нього діагностували, зокрема, забійно-рвану рану правої щоки.

За інформацією місцевого видання Радар, на ливарні неподалік від прохідної встановили велику ємність для газової заправки.

"Процес, як подейкують, здешевили – завезли беушну цистерну, а не нову. Запідозрили, що є щілини. Вирішили перевірити ємність на герметичність, закачали повітря…І пролунав потужний вибух. У робітника, що помер у лікарні, кров, зі слів очевидців, ішла з піною", - зазначає видання.

У ході розслідування цього інциденту заплановано ряд слідчих дій. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

У ході розслідування цього інциденту заплановано ряд слідчих дій. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.