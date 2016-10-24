У Харкові чоловік помер в метро

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполиции області.

Інформація про те, що на платформі станції метро "23 Серпня" помер чоловік, надійшла в Шевченківське відділення поліції в місті Харкові близько 08:20 ранку.

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За викликом виїхала слідчо-оперативна група, яка опитала свідків і встановила особу загиблого. Ним виявився 65-річний харків'янин.

Перевірка триває.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня в Києві на станції метро "Берестейська" пасажир вчинив самогубство.