У Харкові чоловік помер в метро
12:07, 24 жовтня 2016Інциденти
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Сьогодні, 24 жовтня, на станції метро в Харкові помер 65-річний чоловік.
65-річний харків'янин помер в метро / Фото metro.kharkov.ua
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполиции області.
Інформація про те, що на платформі станції метро "23 Серпня" помер чоловік, надійшла в Шевченківське відділення поліції в місті Харкові близько 08:20 ранку.
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За викликом виїхала слідчо-оперативна група, яка опитала свідків і встановила особу загиблого. Ним виявився 65-річний харків'янин.
Перевірка триває.
Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня в Києві на станції метро "Берестейська" пасажир вчинив самогубство.
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