У Києві на станції метро "Берестейська" загинув пасажир
09:52, 21 жовтня 2016Інциденти
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У Києві на станції метро "Берестейська" загинув пасажир, о 7:39 чоловік впав на рейки.
У столичній підземці загинув чоловік / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили в прес-службі КП "Київський метрополітен".
"Довелося зупиняти рух поїздів на лінії. О 7:52 рух було відновлено. Пасажир загинув", - сказав співрозмовник агентства.
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Зараз не відомо, чому пасажир впав на рейки. Цим будуть займатися правоохоронні органи, уточнили у прес-службі.
Наразі поїзди на червоній гілці метро курсують у звичайному режимі. На період врегулювання надзвичайної ситуації рух поїздів було організовано між станціями "Лісова" - "Шулявська" і "Академмістечко" - "Святошин".
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