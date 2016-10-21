У Києві на станції метро "Берестейська" загинув пасажир

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КП "Київський метрополітен".

"Довелося зупиняти рух поїздів на лінії. О 7:52 рух було відновлено. Пасажир загинув", - сказав співрозмовник агентства.

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Зараз не відомо, чому пасажир впав на рейки. Цим будуть займатися правоохоронні органи, уточнили у прес-службі.

Наразі поїзди на червоній гілці метро курсують у звичайному режимі. На період врегулювання надзвичайної ситуації рух поїздів було організовано між станціями "Лісова" - "Шулявська" і "Академмістечко" - "Святошин".