На Дніпропетровщині злодій пограбував близько двох десятків квартир, проникаючи до них через вікна та балкони

Про це повідомляє прес-служба ГП НПУ в Дніпропетровській області.

Сума завданих потерпілим збитків становить понад 100 тис. грн. Більшість з цих крадіжок зловмисник скоїв шляхом вільного доступу через відкритий балкон або методом віджиму металопластикових вікон у квартирах нижніх поверхів. Найчастіше викрадав гроші , коштовності, комп’ютерну та побутову техніку.

Перші повідомлення про крадіжки таким способом почали надходити в поліцію Покрова з початку березня. Були навіть факти вчинення злочинів у нічний час в присутності господарів, які спали і нічого не чули. Його жертвами стали жителі будинків по вул. Соборній, Шатохіна, Центральній, Героїв Чорнобиля, Героїв України.

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Оперативниками і слідчими було проведено ряд оперативно-розшукових заходів, експертиз слідів і речових доказів, що зловмисник залишав на місцях крадіжок. Проаналізувавши результати оперативної роботи, поліцейські карного розшуку вийшли на 27-річного місцевого жителя, раніше судимого за майнові злочини. Частину викраденого у нього вдалося вилучити. Ці речі тепер стануть доказовою базою в суді.

За всіма фактами крадіжок були порушені кримінальні провадження відповідно до ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка з проникненням в житло чи інше сховище), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 6 років.