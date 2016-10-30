У київському метро підстрелили поліцейського - ВВС

Як передає кореспондент ВВС Україна, інцидент стався приблизно о 16:30.

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За його словами, правоохоронці затримали чоловіка і зайшли з ним до спеціального приміщення. Згодом звідти пролунали звуки боротьби та постріл. По тому один з поліцейських вибіг із приміщення та повідомив телефоном, що працівник поліції отримав вогнепальне поранення, викликавши швидку та підмогу.

У Національній поліції про інцидент наразі нічого не повідомляють.