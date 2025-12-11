Оновлений план США майже не змінився: ключові поступки РФ збережено, а гарантії для України залишаються розмитими.

Попри заяви президента Володимира Зеленського про те, що мирний план, який США пропонують Україні, став "кращим за попередній" і скоротився з 28 до 20 пунктів, це фактично перероблена версія старого плану, який медіа та дипломати критикували як надто проросійський.

Видання ZN.UA отримало доступ до "оновленого" мирного плану, який Вашингтон передав Києву. Зазначається, що нова ініціатива виключає основний "непроукраїнський" пункт - загальна амністія за воєнні злочини.

План складається з чотирьох документів: основної угоди на 20 пунктів, рамкових запевнень щодо безпеки, окремого документа щодо НАТО та американо-російської угоди. За оцінкою ЗМІ, вони більше нагадують "понятійні записи", ніж міжнародні договори.

Території

Основний документ фактично визнає контроль РФ над Кримом, Донбасом та частиною Запорізької й Херсонської областей. Пропонується створення демілітаризованої зони в Донеччині й замороження лінії фронту на півдні. Зміни можливі лише дипломатично.

ЗСУ та ЗС РФ будуть розміщені за адміністративним кордоном і не будуть входити в "буферну зону".

Щодо Запорізької та Херсонської областей - пропонується заморозити та фактично визнати нинішні лінії зіткнення. Росія виходить з інших територій, які вона контролює, окрім 5 згаданих вище регіонів.

Запорізька АЕС

США пропонують перезапустити її під управлінням нового "власника" зі Штатів, передаючи Україні 50% виробленої енергії. Про решту не сказано.

НАТО

Прямої заборони на вступ України вже немає, але США окремим документом фактично обіцяють, що Альянс "не розширюватиметься". Це дублюється в американо-російській угоді. Також пропонується заборонити розміщення в Україні "військ НАТО".

Крім того, згадується про обмеження чисельності ЗСУ до 800 тисяч осіб.

Гарантії безпеки

Заявлені як аналог статті 5, але в текстах фігурує слово "запевнення", а не "гарантії". Документи не є юридично зобов’язувальними. Реакція США на можливий новий напад РФ залежатиме від того, наскільки "значним" і "тривалим" він буде.

ЄС

Україна, за планом, має вступити в Євросоюз до 1 січня 2027 року, хоча ЄС офіційно ще не відкрив переговорних розділів.

Вибори

США наполягають, що вибори в Україні мають відбутися "якомога швидше" після підписання угоди, не протягом 100 днів, як це пропонувалося раніше.

Відновлення України

План повторює попередні ідеї: участь американського бізнесу у видобутку ресурсів та інфраструктурних проєктах, фонд на 200 млрд доларів, а також розмороження російських активів із частковим спрямуванням на відбудову.

Як повідомляв УНІАН, Україна у середу надіслала адміністрації Дональда Трампа свою покрокову відповідь на останній 20-пунктний мирний план США. План Трампа передбачає значні територіальні поступки та інші вимоги до Києва, що створює сильний тиск на президента Зеленського.

За даними джерел, радник із національної безпеки України Рустем Умєров надіслав відповідь Джареду Кушнеру, зятю та раднику Трампа. Документ містить коментарі та запропоновані поправки, спрямовані на те, щоб зробити план більш реалістичним і прийнятним для України.

