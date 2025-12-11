Поповнити дефіцит електроенергії допоможе приєднання когенераційних установок до загальної мережі.

В уряді очікують на зменшення тривалості відключень в Україні вже цими вихідними.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що в енергетичному штабі скоординували подальші дії для відновлення після обстрілів, забезпечення необхідних резервів палива та обладнання, захисту обʼєктів, нарощення генерації і забезпечення людей світлом.

За словами прем’єрки, окрему увагу приділили приєднанню когенераційних установок до загальної мережі, що допоможе поповнити дефіцит електроенергії в мережі.

"Тримаю на контролі виконання рішення уряду про перегляд списку критичної інфраструктури. Очікуємо фактичної оптимізації споживання електроенергії на місцях від всіх ОВА", - зазначила Свириденко.

Також вона повідомила про доручення усім міністерствам та ОВА забезпечити наявність альтернативних джерел живлення для всіх обʼєктів життєзабезпечення.

"Наша мета - у людей має бути світло. Очікуємо зменшення тривалості відключень вже цими вихідними", - наголосила очільниця уряду.

Відключення світла в Україні – останні новини

УНІАН писав, за якими графіками відключень світла житимуть українці 11 грудня. Більшість споживачів не матимуть електроенергії понад 10 годин на добу.

11 грудня російські війська вчергове атакували енергетику в Одеській та Полтавській областях. В результаті ударів знеструмлена частина споживачів, повідомив заступник міністра енергетики Олександр В’язовченко. Найскладніша ситуація зі світлом залишається у прифронтових регіонах України: в Харківській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій та Херсонській областях.

