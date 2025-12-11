Мерц наголосив, що мирна угода між Україною та Росією не може бути укладена без участі Європи.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що представників США запрошено на важливу зустріч у Берліні на початку наступного тижня, яка буде присвячена припиненню вогню в Україні. Проте, він підкреслив, що президента України Володимира Зеленського не варто схиляти до несправедливого миру, пише Politico.

Зазначається, що Мерц за підсумками переговорів із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте поділився, що на майбутній зустрічі в Берліні будуть присутні президент України Володимир Зеленський і лідери ключових країн Європи. За його словами, учасники саміту планують узгодити позиції щодо врегулювання війни в Україні.

Мерц зазначив, що США запрошені на зустріч, але їхня участь в обговореннях залежатиме від прогресу в переговорах між Великою Британією, Францією та Німеччиною, а також Україною і США щодо "мирного плану", які відбудуться на вихідних. Обговорення включатимуть європейську пропозицію про потенційні територіальні домовленості, яку було надіслано до Вашингтона в середу, 10 грудня.

"Вона в основному стосується питання про те, на які територіальні поступки готова піти Україна", - уточнив канцлер Німеччини.

Крім того, Мерц наголосив, що мирна угода між Україною і Росією не може бути укладена без участі Європи. Він заявив, що врегулювання війни має велике значення для всього регіону, а всі ключові рішення має ухвалювати Київ.

"Важливо, щоб ми, європейці, були частиною цього процесу. Жодної мирної угоди не може бути укладено без нашої участі. Тому попереду на нас чекають складні питання, і ми також згодні з тим, що тільки Київ може вирішувати, які територіальні домовленості він готовий прийняти. Було б помилкою примушувати президента України до миру, який його народ не підтримає після чотирьох років страждань і смертей. Тому ми ясно даємо зрозуміти, що демонструємо стійкість у своїй підтримці України в досягненні спільних цілей", - сказав канцлер Німеччини на спільній прес-конференції з Рютте.

Мерц очікує майбутніх переговорів зі США щодо України

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що заперечує розбіжності під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом та очікує на майбутні перемовини з Вашингтоном. За його словами, він очікує на переговори на цих вихідних з американськими чиновниками щодо мирного плану, який запропонувала європейська сторона.

За інформацією німецьких ЗМІ, під час нещодавньої телефонної розмови між Мерцом, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном виникли розбіжності, проте німецький канцлер запевнив, що це не так.

