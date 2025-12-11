Впродовж наступних місяців очікується поступове зниження інфляції.

Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.

Як повідомив голова НБУ Андрій Пишний, на тлі збереження проінфляційних ризиків, зокрема пов'язаних із майбутнім міжнародним фінансуванням, таке рішення необхідне для підтримання привабливості гривневих інструментів та стійкості валютного ринку з метою приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

Він зазначив, що інфляція знижується дещо швидше за прогноз НБУ, проте інфляційні очікування залишаються підвищеними.

"У листопаді як споживча, так і базова інфляція сповільнилися до 9,3% у річному вимірі. Обидва показники були трохи нижчими за траєкторію прогнозу НБУ. Така цінова динаміка зумовлювалася насамперед збільшенням пропозиції продовольчих товарів завдяки надходженню нових урожаїв", - розповів Пишний.

Голова НБУ повідомив, що упродовж наступних місяців очікується поступове зниження інфляції. За його словами, ефекти від надходження нових урожаїв сприятимуть подальшому сповільненню зростання цін на продовольство.

"Водночас заходи НБУ з підтримання інтересу до гривневих активів та стійкості валютного ринку стримуватимуть фундаментальний ціновий тиск. У результаті очікується, що споживча інфляція й надалі знижуватиметься, проте помірнішим темпом, ніж у попередні періоди, ураховуючи вичерпання ефектів бази порівняння", - зазначив Пишний.

Облікова ставка і інфляція в Україні – останні новини

У жовтні Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 15,5%. Як повідомляв голова Нацбанку Андрій Пишний, попри зниження інфляції протягом останніх місяців, інфляційні очікування залишаються високими, а проінфляційні ризики, зокрема пов’язані зі зростанням енергодефіциту та бюджетних потреб, посилилися.

Інфляція на споживчому ринку в листопаді 2025 року порівняно із жовтнем становила 0,4%. У річному вимірі – порівняно із листопадом минулого року – споживча інфляція сповільнилася до 9,3% (з 10,9% у жовтні), оновивши мінімум від початку року.

