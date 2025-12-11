Також президент США мріє провести "трампізацію" Європи.

Адміністрація Трампа хоче створити альтернативу Великій сімці (G7), що складається з передових демократичних країн, замінивши її організацією, до якої увійдуть Росія і Китай. Про це пише видання Defense One.

Минулого тижня Білий дім опублікував нову стратегію національної безпеки США – політичний програмний документ, який визначає геополітичні цілі Америки. І цю стратегію аналітики в цілому оцінили як антиєвропейську та дружню до Росії і в меншій мірі до Китаю.

Однак, схоже, що навіть ця стратегія – ще не максимум того, про що насправді мріє Трамп. Журналісти Defense One отримали "повнішу версію" нової стратегії нацбезпеки США, яка не була опублікована. Видання не уточнює, чи є це чернеткою, яку відхилили, або ж секретною розширеною версією нової чинної стратегії.

При цьому у коментарі Defense One речниця Білого дому Анна Келлі заперечила існування будь-якої іншої версії Стратегії національної безпеки, окрім тієї, що була опублікована офіційно.

Трампізація Європи

У той час як опублікована версія Стратегії нацбезпеки США закликає до припинення "постійного розширення НАТО", повна неопублікована версія описує, те, що там названо — цитата — "Зробити Європу знову великою".

Критикуючи Європу за імміграційну політику та "цензуру свободи слова", адміністрація Трампа пропонує зосередитися на відносинах США з тими європейськими країнами, де лідери поділяють світогляд Трампа. Зокрема перелічені Австрія, Угорщина, Італія та Польща, як країни, з якими США повинні "більше співпрацювати… з метою виведення їх з [Європейського Союзу]".

"І ми повинні підтримувати партії, рухи, інтелектуальних і культурних діячів, які прагнуть суверенітету та збереження/відновлення традиційного європейського способу життя... залишаючись при цьому проамериканськими", – йдеться в неопублікованій версії документу.

"Велика п’ятірка" замість G7

Ще одна мрія Трампа, яка залишилася в неопублікованій версії Стратегії нацбезпеки США – створення певного формату союзницьких відносин США з Росією і Китаєм. Ще влітку Трамп публічно скаржився, що Росію вигнали з "Великої сімки" через агресію проти України, і натякав на бажання бачити Китай включеним до складу цього клубу.

У секретній версії Стратегії нацбезпеки США ці мрії Трампа пропонується втілити шляхом створення нового клубу держав у противагу G7 – таку собі "велику п’ятірку", яку в документі названо Core 5 (Ядро 5) або C5.

Ідея в тому, щоб замість клубу багатих та демократичних країн, як у випадку із G7, створити клуб просто найбільших та найвпливовіших країн світу. Стратегія пропонує включити до цього клубу США, Китай, Росію, Індію та Японію. Цей клуб мав би регулярно зустрічатися, як і G7, на самітах з певних тем.

Нова версія стратегії нацбезпеки США

Як писав УНІАН, минулого тижня адміністрація Трампа оприлюднила нову Стратегію національної безпеки США. Документ декларує пріоритет підходу "Америка перш за все", скорочення безпекових зобов’язань США перед союзниками в Європі та фактичне припинення подальшого розширення НАТО.

Одночасно стратегія проголошує "відновлення стратегічної стабільності" у відносинах із Росією одним з головних пріоритетів. Росія більше не визнається, ані агресором, ані загрозою, а радше партнером для США.

При цьому Європу стратегія розглядає як проблемний регіон, що переживає демографічний та економічний занепад.

