Як зазначили у МЕА, фактичний обсяг "зайвої" нафти може бути меншим за прогнозований на папері.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) вперше за кілька місяців знизило прогнози щодо надлишку нафти у світі у поточному та наступному роках. Цьому сприяло збільшення попиту на "чорне золото" та повільніше зростання його видобутку.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на звіт МЕА

Експерти очікують, що наступного року пропозиція нафти у світі перевищить попит на 3,815 млн барелів на добу, що на 231 тисячу барелів на добу менше, ніж прогнозувалося минулого місяця.

Видання зазначає, що експерти МЕА знизили прогноз на наступний рік вперше з травня 2025 року, а на поточний - вперше з лютого. При цьому журналісти констатують, що очікуваний обсяг "зайвих" барелів на наступний рік залишається рекордним з часів пандемії COVID-19.

"Прогнозований глобальний надлишок нафти в четвертому кварталі 2025 року скоротився з моменту опублікування звіту з листопад, оскільки невпинне зростання світових поставок нафти раптово зупинилося", - йдеться у звіті агентства.

Експерти пояснюють, що обсяги постачання нафти у світі скоротилися на 1,5 мільйона барелів на добу у порівнянні з рекордними рівнями, що були зафіксовані у вересні. До того ж виробництво у підсанкційних країнах ОПЕК+ - Росії та Венесуелі - скоротилося, а інші члени картелю - Кувейт і Казахстан - мали неочікувані проблеми з постачанням нафти на ринок.

Водночас агентство заявило, що фактичні обсяги "зайвої" нафти можуть бути меншими за прогнозований на папері надлишок, оскільки виробники вносять корективи. До того ж експерти зазначають, що значна частина очікуваного надлишку нафти припадає на виробників, які перебувають під санкціями: Іран, Росія та Венесуела.

При цьому експерти МЕА дещо підвищили прогнози щодо зростання світового споживання нафти у 2025 році до 830 000 барелів на день. Вони очікують, що світовий попит на нафту цього року складе в середньому рекордні 103,9 мільйона барелів на день.

Після публікації звіту МЕА, яке прогнозує зменшення профіциту сировини на наступний рік, ціни на нафту пішли донизу. За даними порталу Іnvesting, станом на 14:16 за київським часом, вартість нафти марки Brent впала на 68 центів, до 61,53 долара за барель. Американська нафта марки WTI подешевшала на 65 центи, до 57,81 долара за барель

Ціни на нафту та санкції США проти Росії - останні прогнози

Світовий банк прогнозує, що ціни на нафту наступного року впадуть до найнижчого рівня за 5 років. Експерти пояснюють, що надлишок нафти на світовому ринку значно зріс у 2025 році і, як очікується, наступного року перевищить максимальний показник, зафіксований у 2020-му.

Натомість третя за величиною нафтогазова компанія Норвегії вважає, що у 2026 році попит і пропозиція на нафту стабілізуються. Що стосується ціни, то очікується, що "чорне золото" не опуститься значно нижче за 60 доларів за барель.

