На думку експертів, італійська кухня є нагадуванням про здатність їжі об’єднувати людей різних поколінь і культур.

ЮНЕСКО визнало італійську кухню нематеріальною культурною спадщиною людства – це вперше визнано кухню цілої нації, раніше організація визнавала лише окремі страви чи кулінарні традиції, пов’язані з певною культурою. Як пише Condé Nast Traveler, про визнання було оголошено під час асамблеї організації в Нью-Делі.

"Якщо ви обожнюєте відвідувати італійські ресторани, майже щодня готувати пасту та мріяли про подорожі до Італії за будь-якої нагоди, то тепер ваші кулінарні захоплення отримали офіційне підтвердження", - констатує ЗМІ.

Визнання всієї кухні, а не окремих страв

На відміну від попередніх рішень, коли ЮНЕСКО визнавало окремі страви — наприклад, том-ям-кунґ у Таїланді або приготування севиче в Перу — у цьому випадку організація визнала кулінарну традицію Італії у її повноті. У документі підкреслюються ремісничі техніки, спільний характер приготування та споживання їжі, "інтимність стосунків з продуктами, повага до інгредієнтів та моменти, розділені за столом".

"Ми неймовірно раді з того, що сталося сьогодні", — каже Маддалена Фоссаті, головна редакторка журналів Condé Nast Traveller Italia та La Cucina Italiana. Саме вона стала рушійною силою у здобутті цього визнання. Ідея з’явилася під час пандемії COVID-19, коли Фоссаті на власні очі побачила, наскільки тісно пов’язані їжа та італійці. Після цього вона звернулася до уряду Італії, який призначив її головою Комітету з просування італійської кухні для визнання ЮНЕСКО.

Зазначається, що делегація працювала над поданням протягом п’яти років. "Цінність італійців проявляється через нашу їжу. Це те, ким ми є. Це справжня історія — для країни, для італійців у всьому світі та для всіх, хто любить італійську кухню", - розповіла Фоссаті в інтерв’ю з Нью-Делі.

"Як ЮНЕСКО визначає світову спадщину для фізичних об’єктів і пам’яток, так і нематеріальна культурна спадщина спрямована на збереження традицій людства та культурних практик, що ризикують зникнути", - пише Condé Nast Traveler. В Італії, наприклад, до списку вже потрапили оперне мистецтво (2023), майстерність неаполітанських піцайоло (2017) та традиційне виготовлення скрипок у Кремоні (2012).

Італійська кухня також є нагадуванням про здатність їжі об’єднувати людей різних поколінь і культур. Як зазначає ЮНЕСКО, кулінарна практика "дає громадам можливість поділитися своєю історією та описати світ навколо, одночасно зберігаючи культурні прояви, як-от мову та жести. Вона сприяє соціальній інтеграції, покращує добробут та відкриває канал для навчання протягом усього життя".

Експерти відзначають, що аналогічне можна сказати про багато інших кулінарних традицій світу. Тому це визнання відкриває двері для подальшого визнання унікальних кулінарних практик, які варто зберегти та заради яких варто подорожувати.

Нагадаємо, раніше Туреччина відкликала свою заявку до ЄС щодо офіційної реєстрації донера як "традиційного делікатесу" з єдиною автентичною рецептурою, що мало б фактично заборонити використання назви "донер" для численних адаптованих версій страви у Німеччині та по всьому ЄС. Анкара наполягала, що донер має готуватися виключно за традиційним турецьким рецептом, без характерних для Німеччини видів м’яса, соусів та овочевих добавок, але її вимоги зустріли сильний спротив серед німців — від бізнесу до міністрів федерального уряду.

Після тривалих і безуспішних спроб домогтися свого Туреччина відмовилася від подальшого просування заявки. У Німеччині це рішення зустріли з очевидним полегшенням: місцеві продавці фастфуду раді, що можуть і надалі називати свою популярну адаптовану страву донером, який став улюбленою закускою мільйонів.

