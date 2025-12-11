Повністю електричний автомобіль зможе легально пересуватися дорогами загального користування.

Американська компанія Alef Aeronautics розпочала виробництво електричного автомобіля Model A Ultralight. Про це йдеться у повідомленні виробника.

"‎Ми раді повідомити, що виробництво першого літаючого автомобіля розпочалося за графіком. Команда сумлінно працювала, щоб виконати терміни, тому що ми знаємо - люди чекають"‎, - говорить Джим Духовний, генеральний директор Alef.

Перші автомобілі виготовлятимуться у США, на каліфорнійському підприємстві Alef у Кремнієвій долині. Виготовлені вручну автомобілі буде доставлено лише кільком клієнтам з метою випробування у реальних умовах при суворому контролі.

Alef планує навчати перших користувачів та надавати їм технічну допомогу. Отримані знання сприятимуть переходу до повноцінного виробництва та доставки передзамовлень.

Літаючий автомобіль Alef відрізняється набором характеристик, які виділяють його як серед традиційних автомобілів, так і серед сучасних апаратів вертикального зльоту та посадки.

Його називають першим справжнім літаючим автомобілем, оскільки він поєднує функції легального дорожнього транспорту з можливістю здійснювати політ.

На відміну від звичайних машин, автомобіль може літати, а на відміну від повітряних таксі може їздити дорогами без необхідності використання аеродромів.

Раніше повідомлялося, що запас ходу Model A становить 350 кілометрів по дорозі і 177 кілометрів по повітрю. Літає Model A завдяки унікальній конструкції з прихованими всередині корпусу пропелерами.

Літальні апарати стають доступнішими

Нагадаємо, що нещодавно фахівці британської компанії Vertical Aerospace представили електричний апарат вертикального зльоту та посадки під назвою Valo, який являє собою подальший розвиток прототипу VX4.

Його будуть використовувати як літаюче таксі. Передбачається, що такі апарати значно скоротять час у дорозі між аеропортами та центрами великих міст.

А ще раніше стало відомо, що гібрид літака й автомобіля під назвою AirCar, розробку якого веде словацька Klein Vision, може вийти на ринок уже у 2026 році.

