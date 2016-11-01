На Тернопільщині перекинулась вантажівка та заблокувала дорогу
Водій вантажівки не впорався із кермуванням автомобіля.
На Тернопільщині внаслідок перекидання вантажівки було заблоковано дорогу.
Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, ДТП сталося 31 жовтня о 18:30 на автодорозі поблизу села Голгоча Підгаєцького району.
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