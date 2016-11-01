На Тернопільщині перекинулась вантажівка та заблокувала дорогу

На Тернопільщині внаслідок перекидання вантажівки було заблоковано дорогу.

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, ДТП сталося 31 жовтня о 18:30 на автодорозі поблизу села Голгоча Підгаєцького району.

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Водій автомобіля «MAN» не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.

До ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучався черговий караул 14-ї ДПРЧ. Рятувальники не допустили займання автомобіля і надали допомогу в ліквідації наслідків ДТП.

Раніше у Тернопільській області внаслідок ДТП загинув водій. Аварія сталася на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці у смт. Дружба Теребовлянського району.

Водій автомобіля "ВАЗ 21099" не впорався з керуванням під час маневру обгону. Внаслідок цього автомобіль виїхав на узбіччя та перекинувся.