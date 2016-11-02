У Дніпрі автомобіль патрульних врізався в стовп (фото)
12:33, 02 листопада 2016Інциденти
787 0
За попередніми даними поліцейський не впорався з керуванням на слизькій дорозі.
Поліцейські на Toyota Prius протаранили стовп / informator.dp.ua
В Дніпрі сьогодні вранці на вулиці Титова поліцейський не впорався з управлінням і врізався в стовп.
Читайте такожУ Львові машина патрульної поліції потрапила в ДТП (фото)
Про це Інформатору повідомили очевидці події.
Як повідомили в прес-службі поліції Дніпра, причина ДТП поки невідома, але, за попередніми даними, поліцейський не впорався з керуванням на слизькій дорозі.
Патрульні були пристебнуті, спрацювали подушки безпеки. Постраждалих немає.
Відкрито службове розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter