У Дніпрі автомобіль патрульних врізався в стовп (фото)

12:33, 02 листопада 2016
Інциденти
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За попередніми даними поліцейський не впорався з керуванням на слизькій дорозі.

Поліцейські на Toyota Prius протаранили стовп / informator.dp.ua

В Дніпрі сьогодні вранці на вулиці Титова поліцейський не впорався з управлінням і врізався в стовп.

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Про це Інформатору повідомили очевидці події.

Як повідомили в прес-службі поліції Дніпра, причина ДТП поки невідома, але, за попередніми даними, поліцейський не впорався з керуванням на слизькій дорозі.

Патрульні були пристебнуті, спрацювали подушки безпеки. Постраждалих немає.

Відкрито службове розслідування.

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