Рух автомобілів Хрещатиком відновлено, поліцейські відтіснили вкладників банків
Раніше близько 100 вкладників неплатоспроможних банків перекрили вулицю Хрещатик.
Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції стоять на початку вулиці Інститутської.
Рух автомобілів Хрещатиком відновлено, правоохоронці відтіснили на узбіччя мітингувальників, які вимагають від влади повернути їм кошти, втрачені у неплатоспроможному банку «Михайлівський».
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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні близько 100 вкладників неплатоспроможного банку “Михайлівський” перекрили вулицю Хрещатик на перетині з вулицею Інститутською. Вони вимагають від влади, зокрема від голови НБУ Валерії Гонтаревої, щоб їм виплатити гроші, які вони мали у банку.
Між вкладниками банку “Михайлівський” і поліцейськими виникали сутички. Поліцейські затримали найактивніших учасників спротиву.