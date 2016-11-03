Рух автомобілів Хрещатиком відновлено, поліцейські відтіснили вкладників банків

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції стоять на початку вулиці Інститутської.

Рух автомобілів Хрещатиком відновлено, правоохоронці відтіснили на узбіччя мітингувальників, які вимагають від влади повернути їм кошти, втрачені у неплатоспроможному банку «Михайлівський».

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