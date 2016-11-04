Викрадену в центрі Одеси жінку правоохоронці звільнили в Києві

Як повідомила УНІАН т. в. о. заступника начальника відділу Головного управління Національної поліції в Одеській області Анастасія Якубенко, в п'ятницю оперативники карного розшуку провели спецоперацію зі звільнення заручниці, за яку вимагали великий викуп.

Якубенко зазначила, що на цей момент жінка перебуває в безпеці і дає свідчення поліції.

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Як уточнило УНІАН джерело в главку поліції, в ході спецоперації також затримано п'ятьох осіб, причетних до викрадення. Один із затриманих – житель Донецької області, четверо — жителі Київського регіону.

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 листопада в центрі Одеси невідомі викрали жінку-підприємця, 1962 року народження. Викрадення відбулося в Мукачівському провулку, коли вона паркувала свій автомобіль Lexus біля будинку, в якому проживає. В салон підсіли невідомі і насильно відвезли жінку в невідомому напрямку.

Відкрито кримінальне прогвадження за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Пізніше зловмисники звернулися до родичів жінки і зажадали викуп у розмірі 200 тис. доларів.