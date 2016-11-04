У центрі Одеси невідомі викрали жінку - поліція

Як повідомила УНІАН т. в. о. заступника начальника відділу Головного управління Національної поліції в Одеській області Анастасія Якубенко, викрадення сталося 2 листопада близько 19:00, коли потерпіла, 1962 р.н., поверталася додому.

«Встановлено, що викрадення сталося в Мукачівському провулку, коли вона паркувала свій автомобіль Lexus біля будинку, в якому проживає. До салону підсіли двоє невідомих, заштовхали в машину й вивезли. До поліції про викрадення жінки повідомив її син», - розповіла Якубенко.

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Відкрито кримінальне провадження за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело у правоохоронних органах, викрадена – відомий у місті підприємець. Зловмисники вже звернулися до її родичів й зажадали викуп у розмірі 200 тис. дол.