У Харкові анонім "замінував" ринок і залізничний вокзал, евакуйовано понад тисячу людей
19:32, 06 листопада 2016Інциденти
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У Харкові через неправдиве повідомлення про мінування Центрального ринку та Південного вокзалу евакуювали 1,5 тисячі людей.
У Харкові через неправдиве повідомлення про мінування ринку та залізничного вокзалу евакуювали 1,5 тисячі осіб / УНІАН
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, сьогодні, 6 листопада, близько 13:55 анонім заявив про наявність вибухівки на території вокзалу та ринку.
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На місце події виїхали, експерти, кінологи, вибухотехніки, слідчо-оперативна група. Правоохоронці обстежили 100 тис. кв.м приміщень та прилеглої території. "Жодних вибухових пристроїв не виявлено", - зазначили в поліції.
На цей час відомості про подію внесені до Журналу єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання про внесення інформації до ЄРДР. Правоохоронці встановлюють особу, яка зробила хибне повідомлення.
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