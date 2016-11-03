В Одесі через "замінування" з будівлі суду евакуювали понад 100 осіб

Як повідомили УНІАН у головному управлінні Національної поліції в Одеській області, о 15.15 на лінію «102» від невідомого надійшло телефонне повідомлення про те, що Господарський суд Одеської області, розташований на проспекті Шевченка, заміновано.

На місце виїхали співробітники поліції, рятувальники, працівники вибухово-технічного відділу та кінологи, які перевірили будівлю та прилеглу до нього територію на наявність вибухонебезпечних речовин.

Під час обстеження будівлі було евакуйовано більш як 100 відвідувачів та працівників суду.

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В даний час правоохоронці проводять заходи щодо встановлення особи, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі від двох до семи років.