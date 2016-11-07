На Дніпропетровщині вночі горіла церква УПЦ МП (фото)

Повідомлення про пожежу у Храмі Рівноапостольних Кирила та Мефодія Української православної церкви Московського патріархату на вулиці Дніпровській у Павлограді надійшло до Служби порятунку о 02:04.

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До місця виклику оперативно виїхали два відділення чергового караулу 27 державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону. Пожежа виникла всередині Храму, де горіло церковне майно на площі 20 м кв. О 02:28 пожежу локалізовано, а повністю ліквідовано о 03:12. Загиблих та травмованих немає.

У прес-службі УПЦ МП ствердджують, що до будівля вкинули "коктейлі Молотова".

"Зловмисники закинули до церковного приміщення три «коктейлі молотова»: два – до храму, один – до вівтаря. За повідомленням настоятеля парафії протоієрея Андрія Демидаса, внаслідок займання повністю вигорів клірос з богослужбовими книгами, а також зазнала значних пошкоджень центральна частина храму: попсовано розпис, ікони, вікна, опалювальну систему, предмети церковного побуту", - йдеться у повідомленні.