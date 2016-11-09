На Одещині викрили 6 підлітків, які на Хелловін зруйнували на кладовищі близько 40 могил

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, жителі села Маяки Окнянського району виявили пошкоджені могили на кладовищі і повалені могильні пам'ятники, про що заявили в поліцію.

«До чергової частини Окнянського відділення Подільського відділу поліції звернулася голова Маякської сільської ради. Співробітники поліції, які прибули на місце події, виявили пошкодженими 38 могил. Було скинуто на землю й поламано надгробні плити, хрести», - розповіли у відділі.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

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Під час проведення розшукових заходів поліцейські цього тижня встановили, що це кримінальне правопорушення скоїли шестеро місцевих підлітків у віці 13-14 років, які святкували Хелловін.

Переодягнувшись у маскарадні костюми, вони спочатку лякали місцевих жителів, а потім пішли на кладовище, де пошкодили пам'ятники.

Наразі встановлюється розмір завданих матеріальних збитків, проводяться інші слідчі дії.