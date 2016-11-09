У Дніпрі поліцейські виявили вантажівку з 2 тисячами літрів контрафактної горілки

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, спиртне перевозилося у 10-літрових тетрапаках. Всього нараховано 200 тетрапаків без маркування. Жодних супроводжуючих документів у водія вантажівки не було.

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Інформація за даним фактом зареєстрована в Журналі єдиного обліку. Конфіскований товар та транспортний засіб направлені до фіскальної служби, де вирішуватиметься питання про відкриття кримінального провадження.

Наразі встановлюється, з якою метою та куди водій перевозив таку кількість алкоголю невідомого походження без відповідної ліцензії.