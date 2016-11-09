На Харківщині безробітні до смерті забили місцевого мешканця

У Харківській області безробітні забили до смерті 29-річного місцевого мешканця. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Харківській області.

У поліції зазначають, що між чоловіками виник конфлікт під час розпивання спиртних напоїв. В ході сварки двоє чоловіків 35-ти та 44-х років побили свого товариша, який намагався втекти від кривдників. Втім від завданих травм помер.

«Встановлено, що смерть настала внаслідок травматичного шоку, обумовленого тупою травмою тулубу з численними переломами ребер, розривами легенів і печінки», - йдеться у повідомленні.

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Двох зловмисників було затримано в порядку ст. 208 кримінального процесуального кодексу України, вони утримуються в ізоляторі тимчасового тримання.

На даний час вживаються заходи для встановлення місцезнаходження та затримання третього співучасника кримінального правопорушення.

Слідчим Лозівського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статтіпередбачає 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.