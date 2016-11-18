У Києві п'яний водій збив жінку й намагався протаранити авто поліції (фото)
08:11, 18 листопада 2016Інциденти
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У столиці на вулиці Метрологічній п'яний водій на "Ладі" збив жінку, тікаючи від поліції.
У Києві п'яний водій збив жінку і намагався скинути авто поліції з дороги / Еспресо
Водій, тікаючи від поліції, був зажатий двома екіпажами, передає Еспресо.
Зі сторони правоохоронців потерпілих немає, збитків також. Жінка отримала закриту травму грудної клітки та живота. Втікача затримали за 4 км від місця злочину.
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Водій намагався протаранити поліцію, мабуть, для того, щоб скинути їх з дороги. Він намагався втекти будь-якою ціною, навіть коли в нього лопнула шина, він продовжував рух на самому диску, добряче його стерши.
За словами свідків, водій "Лади" перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.
У Києві п'яний водій збив жінку і намагався скинути авто поліції з дороги / Еспресо
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