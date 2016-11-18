У Києві п'яний водій збив жінку й намагався протаранити авто поліції (фото)

Водій, тікаючи від поліції, був зажатий двома екіпажами, передає Еспресо.

Зі сторони правоохоронців потерпілих немає, збитків також. Жінка отримала закриту травму грудної клітки та живота. Втікача затримали за 4 км від місця злочину.

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Водій намагався протаранити поліцію, мабуть, для того, щоб скинути їх з дороги. Він намагався втекти будь-якою ціною, навіть коли в нього лопнула шина, він продовжував рух на самому диску, добряче його стерши.

За словами свідків, водій "Лади" перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Раніше у столиці п'яний депутат влаштував ДТП з трьома авто і гонитвою.